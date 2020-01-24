香港人民自由與選擇法案未獲美國參議院通過　共和黨參議員克魯茲反對：憂致中國間諜進入美國 (10:30)

克魯茲批評，法案不是為香港制定，而是為美國民主黨制定。他指控民主黨議員試圖利用香港危機修改美國移民法律，並表示在目前美國的移民法律下，港人本來就有資格成為難民，總統特朗普亦於7月增加難民名額並分配給港人。克魯茲稱，法案恐怕會大幅降低美國難民門檻，導致連無法舉證有可信「被迫害恐懼」的人都能取得難民身分。

《香港人民自由與選擇法》為逃離政治迫害的港人提供臨時保護身分，加快申請難民身分，並協調其他理念相同的國家為港人提供庇護。法案指出，任何人抵達美國時具香港永久居留身分並為中國公民，且法案生效後一段時間身處美國境內，將符合申請「臨時保護身分」（temporary protected status），取得該身分的人將獲得合法居留與工作許可。他們的配偶、子女與不具其他國籍的父母，也能享有相同待遇。

（中央社/美國之音）

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