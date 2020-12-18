特朗普卸任後擬居海湖莊園　居民發律師信稱違反協議 (16:55)

海湖莊園原是美國名媛波斯特（Marjorie Merriweather Post）的物業，1985年被特朗普購入。早前有報道指稱特朗普早已準備遷往佛州生活，正在裝修海湖莊園內的住宅，妻子梅拉尼婭亦為幼子巴倫在當地物色學校。不過根據特朗普在1993年跟該鎮簽訂的協議，當局同意他把莊園從私人住宅變成收費俱樂部，但須遵守一系列規則，包括他與家人在每年只可在莊園不連續居住最多3星期。

代表居於莊園附近一個家庭的律師斯坦博（Reginald Stambaugh）在信中稱，莊園是個社交俱樂部，無人可住在那裏，為免令所有人尷尬並讓特朗普有時間在當地另覓居住安排，相信當局會跟特朗普的團隊合作，提醒有關協議的規範。如果特朗普堅持長居莊園，可能需與該鎮展開訴訟，同時美國特勤局亦要制定計劃，在特朗普生活地區附近安排特工，可能令特勤局在地方法律及特朗普的要求之間陷入衝突。

（衛報）