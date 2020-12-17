新冠肺炎｜墨爾本7月初封鎖9幢住宅　監察專員批倉卒違人權 (22:25)

報告指出，衛生官員於7月4日原建議翌日才開始封樓，以安排食物及物流供應，但維多利亞省長安德魯斯（Daniel Andrews）宣布7月4日立即封樓，結果其中8棟樓居民被禁足5天，感染率最高的第9棟樓居民被禁足長達兩周。其間部分人食物和藥物耗盡，另有多人要等超過一星期才獲准外出。

報告又指出，維省署理首席衛生官員只有15分鐘衡量各種因素並倉卒作出封樓的決定，未能顧及居民的人權，要求政府為封樓對居民造成的傷害和不便道歉。

政府承認失誤惟拒道歉

維多利亞省政府承認有失誤，但由於當時疫情嚴重，必須立即行動，以確保居民的安全，該省房屋部長溫恩（Richard Wynne）稱「我們不會為挽救人民性命而道歉」。在封樓後不久，維省實施全省封城，被認為有效控制疫情。截至昨天，維省已有48天沒有出現新感染個案。

（路透社）