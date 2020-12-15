新冠肺炎｜英國現新變種病毒株　倫敦防疫級別升至最高 (18:06)

夏國賢在國會下議院表示，初步分析顯示，新變種病毒株傳播速度較快，相關的感染已有逾千病例，主要出現在英格蘭南部，分佈在約60個地區。其他國家亦有相同病毒株。不過目前沒有迹象顯示新變種病毒會造成更嚴重病情，現有疫苗對新變種病毒亦不太可能無效。因疫情未見緩和，夏國賢宣布，倫敦及埃塞克斯郡（Essex）及赫特福德郡（Hertfordshire）部分地區將於周三（16日）凌晨零時1分起將防疫級別升至最高的第三級。

世衛緊急項目負責人瑞安（Mike Ryan）稱，當局正與英國政府及其他衛生機構合作，研究新變種病毒的特性，又強調類似的變種很常見。帶領新冠病毒研究的世衛專家范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）指出，現有資料顯示新變種病毒特性與現有病毒有差異，亦與另一種在歐洲水貂身上出現的變種病毒相類，將確認其會否導致不同的免疫反應。

（BBC/路透社/金融時報）