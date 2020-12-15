新加坡設「安全隔離通道」允商務客入境　下月中旬開放申請 (17:45)

貿工部表示，「安全隔離通道」（Segregated Travel Lane）允許來自所有國家的商務、官方及高經濟價值旅客到新加坡進行交流，將於1月中旬開放申請，首批旅客預計1月下旬抵達。使用「安全隔離通道」入境的旅客，出發前14日不可以到過其他國家地區，上機前須取得PCR核酸檢測陰性證明，抵境時須再接受檢測，隨後停留在新加坡的期間內，每隔一天都要接受抗原快速檢測。

另外，入境者全程都只能在指定隔離設施活動，最多5人一組。在設施內，他們可與新加坡當地人或其他同類旅客在會議室進行「面對面交流」。為了降低傳染風險，每間會議室都設有密閉式玻璃隔開會議雙方。

陳振聲今晨透過網上記者會宣布啟動這項計劃。他表示，有些企業希望它們的區域經理可以用幾天時間、面對面一起討論事情，而不是透過網上討論。他說，這項措施也提供一個選項給希望在現場談生意、進行交易的企業人士，例如有些金融業人士希望先與客戶面對面交流後再做交易，這對身為金融中心的新加坡來說至關重要。另外，陳振聲表示，雖然這項措施以商務旅客為主要目標，但不排除探親旅客的申請。

（CNN/中央社/聯合早報）