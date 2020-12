勒卡雷本名康沃爾(David Cornwell),先後在國內反間諜機關軍情五處(MI5)和對外情報機關軍情六處(MI6)工作約16年,直至1964年身分曝光,之後全職創作。1961年發表處女作《死亡預約》(Call for the Dead, 1961)後,勒卡雷發表共25本小說,環球銷量約達6000萬冊。其不少作品獲改編為電視劇或電影,包括代表作《柏林諜影》(The Spy Who Came in from the Cold)。

勒卡雷筆下的間諜聰明卻無情,肥碩、衣衫襤褸,而且孤獨、灰心喪志,還很可能被身邊人出賣。勒卡雷顛覆了黑白分明的概念,書中的特務行動對錯難辨,即使目的明確,手段卻值得商榷。他曾表示其初稿要給特工機關過目,才批准出版。

(BBC/路透社)