新冠病毒疫苗｜路透社：特朗普、彭斯將接種輝瑞疫苗【短片】 (10:51)

報道指出,暫未知特朗普會否立即接種疫苗,因他此前曾確診新冠病毒並已康復;暫亦未知總統當選人拜登、副總統當選人賀錦麗和其他拜登過渡團隊成員會否獲得疫苗。

國家安全委員會發言人烏利約特(John Ullyot)稱,行政、國會和司法部門高級官員會根據協定接種疫苗,確保華府在疫情或災難緊急狀態時能繼續運作。報道引述消息稱,上述官員會在10日內獲接種。

輝瑞疫苗將於美國時間周一陸續運抵全美50個州,並將率先為醫護人員和院舍長者接種。周日早上,首輛付運輝瑞疫苗的貨車,已從密歇根州西南部卡拉馬祖縣的輝瑞環球供應中心開出。

WATCH: The first COVID-19 vaccines for the U.S. were packed and shipped in trucks from the Pfizer plant in West Michigan this morning. https://t.co/tCE1z8O2Ov pic.twitter.com/apGFRKwyTY

— WXYZ Detroit (@wxyzdetroit) December 13, 2020