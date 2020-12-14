新冠病毒疫苗｜路透社：特朗普、彭斯將接種輝瑞疫苗【短片】 (10:51)

路透社引述消息報道，美國總統特朗普、副總統彭斯和其他高級官員，周一（14日）起將獲接種輝瑞/BioNTech研發的新型冠狀病毒疫苗，以確保政府繼續運作。
報道指出，暫未知特朗普會否立即接種疫苗，因他此前曾確診新冠病毒並已康復；暫亦未知總統當選人拜登、副總統當選人賀錦麗和其他拜登過渡團隊成員會否獲得疫苗。
國家安全委員會發言人烏利約特（John Ullyot）稱，行政、國會和司法部門高級官員會根據協定接種疫苗，確保華府在疫情或災難緊急狀態時能繼續運作。報道引述消息稱，上述官員會在10日內獲接種。
輝瑞疫苗將於美國時間周一陸續運抵全美50個州，並將率先為醫護人員和院舍長者接種。周日早上，首輛付運輝瑞疫苗的貨車，已從密歇根州西南部卡拉馬祖縣的輝瑞環球供應中心開出。
（路透社）
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— WXYZ Detroit (@wxyzdetroit) December 13, 2020
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