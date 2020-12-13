特朗普支持者華盛頓示威　奧林匹亞發生槍擊案 (16:57)

華盛頓上周六有數千人聚集，示威規模略小於上月同類示威。示威者高舉特朗普的旗幟，呼喊「再當4年」等口號，並繼續指控選舉舞弊。特朗普透過Twitter表示：「數以千計的人為『停止偷走（大選）』在華盛頓特區聚集。我對此並不知情，但我將和他們見面！」他在前往安德魯空軍基地，以及其後前往紐約出席陸軍與海軍的年度美式足球比賽途中，其乘坐的直升機「海軍陸戰隊一號」（Marine One）曾三度飛越示威現場，示威者歡呼回應。

路透社報道，約200名極右組織「驕傲男孩」（Proud Boys）的成員在華盛頓的特朗普酒店附近遊行，不少人身穿作戰服和防彈背心等裝備。防暴警察封鎖街道，將對立的示威者隔開，但入夜後「驕傲男孩」與極左組織「反法西斯行動」（Antifa）的反示威者爆發衝突，警方施放胡椒噴霧隔開兩邊陣營。市長辦公室指出當晚有4人遭刺傷，傷勢嚴重，另有兩名警察受傷送院，全日至少23人被捕。

奧林匹亞的傳媒報道，當地示威爆發槍擊案，1人中槍。有網上影片顯示，有身穿黑衣的反示威者接近親特朗普的團體之際響起一下槍聲，然後一名反示威者倒地。華盛頓州警發言人稱，兩人涉事被拘留，但槍擊案的細節未明。

（路透社/紐約時報/金融時報）

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