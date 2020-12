威廉和凱特拖着三個孩子,一家五口首度同場踏上紅地氈。7歲的喬治小王子、5歲的夏洛特小公主和2歲的路易小王子成為鏡頭焦點,顯得稍為緊張。

(Kensington Royal Twitter/路透社)

英國喬治小王子

路易小王子

Not only did we have some key workers attending a special performance of Pantoland, we had some other visitors today at @LondonPalladium... https://t.co/oNM71Z8cye

— Pantoland at The London Palladium (@PalladiumPanto) December 11, 2020