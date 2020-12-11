新冠肺炎｜澳洲本土疫苗測試現愛滋病毒假陽性　政府中止訂購協議 (11:38)

澳洲總理莫里森周五（11日）緊急召開發布會，宣布中止政府向澳洲生物技術公司CSL訂購新型冠狀病毒疫苗的協議，因疫苗測試中有一名志願者接種該疫苗後，出現愛滋病毒檢測結果呈假陽性。為免影響國民對接種新冠疫苗的信心，澳洲政府決定取消購入該種疫苗。
該款疫苗由CSL及澳洲昆士蘭大學研發，是澳洲政府疫苗接種計劃中訂購量最多的一款，訂購量達5100萬劑。莫里森強調，澳洲政府會改為訂購更多由其他藥廠研發的新冠疫苗，相信疫苗供應量不會受影響。
衛生部長Greg Hunt指出，CSL的疫苗使用了HIV蛋白以穩定病毒，但臨牀測試顯示，有注射了疫苗的志願者身體產生了HIV抗體，因而令HIV檢測呈陽性，這顯示疫苗可能干擾了測試結果，以致志願者即使沒有感染愛滋病毒，亦出現HIV陽性結果。
CSL發聲明表示，測試顯示該款疫苗對新冠病毒有效，但不會進入第二、三期臨牀試驗。CSL亦澄清，接種該款疫苗不會感染愛滋病毒，只是在檢測時或許會顯示為「陽性」。
（法新社/中央社）
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