新冠肺炎｜澳洲本土疫苗測試現愛滋病毒假陽性　政府中止訂購協議 (11:38)

該款疫苗由CSL及澳洲昆士蘭大學研發，是澳洲政府疫苗接種計劃中訂購量最多的一款，訂購量達5100萬劑。莫里森強調，澳洲政府會改為訂購更多由其他藥廠研發的新冠疫苗，相信疫苗供應量不會受影響。

衛生部長Greg Hunt指出，CSL的疫苗使用了HIV蛋白以穩定病毒，但臨牀測試顯示，有注射了疫苗的志願者身體產生了HIV抗體，因而令HIV檢測呈陽性，這顯示疫苗可能干擾了測試結果，以致志願者即使沒有感染愛滋病毒，亦出現HIV陽性結果。

CSL發聲明表示，測試顯示該款疫苗對新冠病毒有效，但不會進入第二、三期臨牀試驗。CSL亦澄清，接種該款疫苗不會感染愛滋病毒，只是在檢測時或許會顯示為「陽性」。

（法新社/中央社）