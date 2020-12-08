英90歲老婦接種輝瑞疫苗　為全球首名接種者　稱是「最佳生日禮物」 (16:58)

英國政府周二（8日）起展開為民眾接種美國輝瑞新型冠狀病毒疫苗的工作，90歲老婦凱南（Margaret Keenan）成為全球首名接種輝瑞疫苗的人。下周將滿91歲的她表示，這是她提早收到的「最佳生日禮物」。
英國首批疫苗共有80萬劑，會先讓80歲以上長者及部分衛生及護理人員接種。90歲的凱南周二在英格蘭中部城市考文垂（Coventry）的大學醫院率先接種。
她說：「我很榮幸成為首個接種（輝瑞）疫苗的人，這是我所期望提早收到的最佳生日禮物。今年大多時間都是自己度過後，我終於能期待在新年跟親友相聚。」英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）形容今天是英國抗疫的勝利紀念日（V-Day）。
（BBC）
A 90-year-old woman has become the first person in the world to receive the Pfizer/BioNTech Covid vaccine outside trial conditions. Margaret Keenan said she felt "so privileged" to receive the jab at University Hospital, Coventry.https://t.co/y00U54Hf1O pic.twitter.com/qqM6TkBhQQ
— BBC Midlands Today (@bbcmtd) December 8, 2020
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