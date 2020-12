英90歲老婦接種輝瑞疫苗　為全球首名接種者　稱是「最佳生日禮物」 (16:58)

英國首批疫苗共有80萬劑,會先讓80歲以上長者及部分衛生及護理人員接種。90歲的凱南周二在英格蘭中部城市考文垂(Coventry)的大學醫院率先接種。

她說:「我很榮幸成為首個接種(輝瑞)疫苗的人,這是我所期望提早收到的最佳生日禮物。今年大多時間都是自己度過後,我終於能期待在新年跟親友相聚。」英國衛生大臣夏國賢(Matt Hancock)形容今天是英國抗疫的勝利紀念日(V-Day)。

BBC twitter 影片

A 90-year-old woman has become the first person in the world to receive the Pfizer/BioNTech Covid vaccine outside trial conditions. Margaret Keenan said she felt "so privileged" to receive the jab at University Hospital, Coventry.https://t.co/y00U54Hf1O pic.twitter.com/qqM6TkBhQQ

— BBC Midlands Today (@bbcmtd) December 8, 2020