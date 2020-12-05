韓政府改建空置酒店　平租予年青人居住、創業 (23:13)

政府設立專責土地開發、重建與供應住宅的公共企業「土地住宅公社」，選了一間因為疫情而空置的酒店，闢作地面10層、地下3層的單幢青年住宅「安巖生活」，日前入伙。它坐落首爾市城北區安巖洞，鄰近高麗大學。每個單位面積140至323平方呎，備有睡牀、桌椅、衣櫃、冷氣機、雪櫃等基本家具電器，並提供上網；公共洗衣間、晾衣場、廚房、用餐區和停車場則在地底樓層。

當局除希望藉此紓緩城市青年居住問題，還希望促進青年就業、創業。故如小閣樓單位，下層可用作辦公室或工作室，成為「下舖上居」模式空間。此外，租客可用廚房煮食後出售食物，樓宇地面則設有創業實驗商店、咖啡店、酒吧等，為青年提供就業和累積創業經驗，以及與不同才華的人交流。

租客必須在19歲至39歲之間，要先繳付100萬韓圜（7140港元）保證金，月租27萬至35萬韓圜（1930港元至2500港元）之間，管理費6萬韓圜（430港元），日後每兩年加租不會超過5%，可連租最多6年。

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（每日經濟/Dailian新聞網）