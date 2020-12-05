美國終止5項與中國交流計劃　包括1項香港交流計劃 (21:41)

美方叫停的計劃包括「政策制定者中國教育旅行計劃」（Policymakers Educational China Trip Program）、「美中友誼計劃」（U.S.-China Friendship Program）、「美中領導者交流計劃」（U.S.-China Leadership Exchange Program）、「美中跨太平洋交流計劃」（U.S.-China Transpacific Exchange Program）及「香港教育與文化計劃」（Hong Kong Educational and Cultural Program）。

蓬佩奧指出，上述計劃根據1961年簽署的《相互教育與文化交流法》進行。該法案旨在促進與其他國家的學術及文化交流，蓬佩奧稱法案下其他的交流計劃達至互惠互利，惟該5項計劃由中國全額資助與經營，並被當成其對外宣傳工具。

港府發言人回應稱，美方的決定是建基於錯誤的假設，屬短視之舉，而且該交流計劃一直由特區政府負責，並支付全部費用，強烈反對蓬佩奥錯誤的指稱。發言人亦稱，美方代表團成員在港時，可按其意願自由會見任何人，因此聲稱訪港行程是精心策劃的政治宣傳手段，絕對是錯誤。

（美國國務院網站/中央社）