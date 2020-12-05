新冠肺炎｜譚德塞：疫苗進展正面或令民眾誤會疫情完結 (10:50)

譚德塞稱，新冠疫苗的發展令大眾漸見疫情終結的曙光，但強調抗疫尚有漫漫長路要走，指出一些地方目前仍有很高的新冠病毒傳播率，對醫院及醫護人員構成重大壓力。他又表示，明白大眾已經歷艱難的一年，惟民眾和政府的決定會左右短期內的疫情發展，以及整個新冠疫情在何時終結。

世衛緊急項目執行主任瑞安亦表示，新冠疫苗出現並不代表新冠病毒滅絕，指出疫苗雖會是對抗疫情的強大工具，即使能令大眾免除疫情大流行的痛苦，但並不能單靠此截斷傳播鏈。

歐洲刑警：不法分子或圖劫持運送疫苗車輛 籲歐盟警惕

另外，歐洲刑警組織（Europol）警告，不法分子或試圖販賣假冒新冠疫苗，指出當合法疫苗推出後，預期會有大量冒牌疫苗隨之流入市面。當局更提到可能有犯罪集團瞄準疫苗供應鏈，例如擅自處理空藥瓶，甚至劫持運送疫苗的車輛，呼籲歐盟成員國保持警惕。

（法新社/路透社/美聯社）