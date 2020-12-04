美情報總監稱中國為頭號威脅　駐美大使館批歪曲事實 (16:00)

拉特克利夫以《中國是頭號國家安全威脅》為題，稱情報明確顯示「北京打算在經濟、軍事和科技上支配美國和全球其他地區」，並以聯邦法院2018年裁定中國風力發電機大廠華銳風電因竊取美國超導公司（AMSC）商業機密為例，指摘中國採取「經濟間諜手段」，竊取美國企業的知識產權，然後複製有關技術，再在全球市場上取代美國企業，估計中國竊取知識產權令美國每年損失達5000億美元。他又指控中國竊取敏感的美國國防技術，以助實現中國國家主席習近平將中國打造成軍事強國的計劃。

拉特克利夫文中又稱，中方今年針對數十名美國國會議員和助手，進行「大規模影響行動」，已向參眾兩院的情報委員會交代。他說，中國針對國會議員的頻密程度是俄羅斯的6倍和伊朗的12倍，美方已投放850億美元的情報工作年度預算，集中應對中國。他形容冷戰以來，蘇聯和俄羅斯一直是美國情報人員的焦點，而踏入本世紀初，反恐則成首要任務，「但今時今日，我們須明確看待眼前的事實，這清楚表明中國應是美國今後主要的國家安全重點」。

中國駐美大使館發言人指摘拉特克利夫的評論「歪曲事實」和虛偽，又稱文章展示美國部分人根深蒂固的冷戰思維和意識形態偏見。

（華爾街日報/BBC）