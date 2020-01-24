新冠肺炎｜研究：新冠病毒去年12月中已傳到美國　或在各國官方公布前全球擴散 (13:35)

美國疾病控制及預防中心（CDC）的科學家在國際科學期刊《臨牀傳染病》（Clinical Infectious Diseases）發表報告，稱他們從美國紅十字會於去年12月13日至今年1月17日在9個州取得的7389個捐血樣本中，發現有106個樣本含有新冠病毒抗體。

科學家發現，早在去年12月13日至16日從西岸加州、俄勒岡州和華盛頓州取得的血液樣本中，共有39個含有新冠病毒抗體，顯示當時西岸已出現零星個案。而科學家於去年12月30日至今年1月17日，在麻省、密歇根州、威斯康星州和艾奧瓦州等東部州份取得的樣本中，發現有67個含抗體，顯示疫情在今年初已蔓延全國其他地方。

法國和意大利科學家早前也分別發表報告，稱於去年底已在當地發現新冠病毒個案，較中國政府承認出現個案的日期早，但不少專家質疑中國疫情實際上比官方所承認要早。

（華爾街日報）