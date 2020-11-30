日本文仁親王首肯真子公主婚事　「作為家長應當尊重」 (19:14)

真子於2017年9月與小室公布訂婚，惟數月後小室的母親捲入與前未婚夫之間的金錢糾紛，宮內廳於2018年以準備時間不足為由，將婚期延後至2020年，更罕有發聲明稱小室「尚未成為真子真正的未婚夫」。文仁同年曾稱，如不獲大多數人接受，便不能舉行結婚儀式，惹外界揣測兩人因醜聞被迫分手。目前小室仍在紐約福德漢姆大學法律學院進修，預計明年畢業，他去年1月曾發表聲明，說母親的金錢糾紛已解決。

文仁今日稱，按憲法規定，婚姻僅需基於男女雙方同意便可，如果真子二人確實有結婚意願，作為家長應當尊重。不過他亦認為，目前這門婚事並未獲許多人接受或感到高興，相信真子亦有同樣想法。對於小室母親的金錢糾紛，文仁說那是別人的家事，並不了解詳情，相信他們已有所應對，但認為必須明確向外界交代如何處理。

《讀賣新聞》指出，雖然真子的婚事獲文仁首肯後料有望落實，但受新型冠狀病毒疫情影響，暫未有具體計劃。宮內廳官員亦認為，在小室生活仍未安定下難以推進婚事。

（共同社/讀賣新聞）

真子公主 昔日報道：

日真子公主未婚夫：母金錢糾紛已解決 (2019年1月23日)

日皇室罕有澄清真子公主未訂婚 (2018年7月19日)