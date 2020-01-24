外交部趙立堅發改圖譴責澳洲士兵殺阿富汗兒童　莫里森斥可恥要求中方道歉 (20:45)

澳洲媒體形容該圖是一張改圖，內地環球時報則稱，趙立堅引用的圖是內地畫家「烏合麒麟」的諷刺漫畫。趙立堅在帖文寫道：「對於阿富汗平民和囚犯被澳洲軍人謀殺感震驚。我們強烈譴責此等行為，要求他們負上責任。」（Shocked by murder of Afghan civilians & prisoners by Australian soldiers. We strongly condemn such acts, & call for holding them accountable.）

莫里森批評該帖文是對澳洲國防部隊的嚴重誹謗，不實的圖片「令人反感、極度冒犯、完全令人髮指」，稱中國政府應對帖文感到羞愧，「這不是處理中澳緊張關係的應有方式」。莫里森又稱，澳洲政府已聯絡Twitter要求將帖文移除。

英國廣播公司（BBC）等傳媒稱，帖文所指的，是澳洲國防軍早前公布的一項調查，該調查稱有可靠證據顯示2009年至2013年間，25名現役或前特種兵涉嫌非法殺害39名平民及戰俘，澳洲警方已展開調查。上述貼圖與調查報告無關。

中國外交部發言人華春瑩在例行記者會表示，澳洲軍人在阿富汗犯下嚴重罪行是由該國媒體報道，亦得到澳洲國防部調查報告確認，反問澳方對趙立堅的帖文反應如此強烈，「是想說明澳洲有軍人冷酷的殺害阿富汗無辜平民有理，但有人譴責這種冷酷罪行，反而無理了嗎？」。她又稱，阿富汗人民的命也是命，澳洲政府應該深刻反思，向阿富汗人民正式道歉，亦應對軍人犯下的殘暴罪行「feel ashamed（感到羞恥）」。

（衛報/BBC/環球網）

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