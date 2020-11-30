拜登與愛犬玩耍滑倒扭傷腳踝　接受骨科檢查 (10:31)

醫生表示，最初的X光檢查並無發現拜登腳踝有明顯骨折，但作進一步電腦掃瞄時，發現其腳掌中間有些微骨裂，預料未來數周需穿上防護助行鞋。

總統特朗普其後在Twitter轉貼NBC News記者Kelly O'Donnell有關拜登滑倒受傷報道的帖文，發文「祝早日康復」。

拜登明年1月宣誓就職，屆時他以78歲高齡上任，將成為美國史上最年長的總統。

拜登據報敲定內閣經濟團隊名單

《華爾街日報》周日引述消息報道，拜登計劃提名內閣經濟團隊人選名單：

．財政部長：聯儲局前主席耶倫（Janet Yellen）

．副財長：Wally Adeyem，曾於前總統奧巴馬政府時期任高級國際經濟顧問

．白宮管理及預算辦公室主任：美國智庫「美國進步中心」執行長譚登（Neera Tanden）

．經濟顧問委員會主席：經濟學家Cecilia Rouse

．經濟顧問委員會委員：拜登首席經濟顧問伯恩斯坦（Jared Bernstein）、經濟學家Heather Boushey

（路透社/CNN/特朗普Twitter）