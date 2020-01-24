美國大選｜撐特朗普組織棄興訟　曾捐250萬美元商人促退還捐款 (17:04)

總部設於得州休斯敦的「True the Vote」承諾會在7個游離州份提告，以推動「調查、控告及揭露2020年大選懷疑非法投票與舞弊」。埃謝爾曼上周三（25日）入稟休斯敦聯邦法院的文件顯示，該組織放棄法律行動，又中止其「驗證投票2020」運動。他多番向組織查詢訴訟進展時，對方僅給予「模糊的回應、陳腔濫調和空洞的承諾」。埃謝爾曼要求該組織退還所有捐款，並透露該組織曾提出，若他放棄提告，願退還100萬美元（約780萬港元）。

True the Vote未有回應傳媒查詢。其創辦人兼主席恩格爾布雷希特（Catherine Engelbrecht）本月17日曾發聲明，表示他們堅信選民提出選舉涉舞弊的證辭，但在推進論證存在障礙，加上時間有限，決定撤回在喬治亞州、密歇根州、賓夕法尼亞州和威斯康星州的訴訟，「選擇另一條道路」繼續「改進選舉制度」。

（衛報/彭博社）

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