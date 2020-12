感恩節｜拜登籲民眾留家過感恩節　稱更好日子將來臨【短片】 (12:04)

拜登和妻子吉爾今年在特拉華州雷霍博斯(Rehoboth)海濱小鎮度過感恩節,與女兒Ashley及女婿Howard Kerin共聚。他和妻子吉爾(Jill Biden)周四(26日)在Twitter發布短片,稱感恩節一直是他們一家人的特別時刻,今年他們一家會留在家鄉特拉華州,稱儘管留家過節就個人而言犧牲了與其他家人團聚,但認為在新型冠狀病毒疫情下這對全國民眾都是一份禮物,能拯救其他人的性命,更好的日子會來臨。

疾病控制與預防中心(CDC)日前呼籲,促請數以百萬計民眾減少飛往全國各地與家人團聚過節。

Thanksgiving has always been a special time for the Biden family. And while I know this isn’t the way many of us hoped to spend the holiday, the small act of staying home is a gift to our fellow Americans. pic.twitter.com/4mHOEFIcjV

— Joe Biden (@JoeBiden) November 26, 2020