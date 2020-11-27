特朗普：若選舉人團宣布拜登勝出將離開白宮 (08:58)

美國總統特朗普周四（26日）在新聞發布會上對記者表示，若選舉人團（electoral college）宣布民主黨對手拜登勝出總統大選，他將會於明年1月20日離開白宮，但又稱他沒打算承認落敗，亦拒絕確認會否出席明年1月20日拜登的總統就職禮。這是自美國大選過去約三周以來，特朗普首次作出直接回應。
特朗普被問及若選舉人團投票支持拜登當選，他會否離開白宮時說，特朗普答稱「我當然會（Certainly I will）」，但亦坦言要承認這事對他而言將是非常困難。特朗普說，若選舉人團這樣做，會犯下錯誤。
特朗普在記者會上仍再度於沒有事實證明下指稱大選出現廣泛舞弊，稱「我並不知道將會發生甚麼事情。我知道一件事，拜登沒有獲得8000萬張選票」，又稱自己已獲得超過7400萬張選票，堅稱投予他的選票「被扔掉」。
拜登獲306張選舉人票贏得大選，遠超當選門檻270張，特朗普則獲得232張。拜登獲得的普選票，也比特朗普多600萬張。
選舉人團538名選舉人（elector）預計將於下月14日按大選日的投票結果進行投票，選出新任總統及副總統。總統就職典禮將於明年1月20日舉行。
（路透社/THE HILL/CNBC）
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