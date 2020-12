特朗普按感恩節傳統特赦火雞【短片】 (11:25)

特朗普首先發表講話,祝願國民健康和快樂,感謝抗疫醫護人員和科學家。之後特朗普走到火雞面前進行特赦儀式,被特赦的火雞名為玉米(Corn),重42磅,特朗普舉起右手說:「玉米,我特此完全赦免你」,在場人員隨即鼓掌。

On behalf of the entire Trump Family, I want to wish every American a Healthy and Happy Thanksgiving! Today we gathered in the Rose Garden to continue a beloved annual tradition: the Official Presidential Pardon of a very fortunate Thanksgiving Turkey.... pic.twitter.com/O92pWUKrBv

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 24, 2020