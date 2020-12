拜登率國安團隊講話　「準備領導世界非退縮」 (08:55)

拜登稱,其團隊反映美國已回來,準備好領導世界,而非退縮;準備好面對敵手,而不是排斥盟友;準備好捍衛國家的價值。

.國務卿:布林肯(Antony Blinken)

.國土安全部長:馬約卡斯(Alejandro Mayorkas)

.國家情報總監:海恩斯(Avril Haines)

.駐聯合國大使:托馬斯—格林菲爾德(Linda Thomas-Greenfield)

.國家安全顧問:蘇利文(Jake Sullivan)

.氣候問題總統特使:克里(John Kerry)

This team is ready to lead the world, not retreat from it.



Ready to confront our adversaries, not reject our allies.



And ready to stand up for our values. pic.twitter.com/DC0K6cJmpo

— Joe Biden (@JoeBiden) November 24, 2020