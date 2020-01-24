牛津2020年度詞　無法單選一詞　覆蓋新冠疫情、社會運動、生態環境【附列表】 (19:10)

1月：Bushfire、Impeachment

· Bushfire（野火、山林大火）——2019年底至2020年初發生的澳洲山火，在當地造成極嚴重的生態和環境災難。【相關報道】

· Impeachment（彈劾）——針對美國總統特朗普的彈劾聆訊。【相關報道】

2月：Acquittal

Acquittal（宣告無罪、無罪判決）——美國參議院經過近3周審理總統特朗普的彈劾案，判特朗普無罪。【相關報道】

3月：Coronavirus

Coronavirus（冠狀病毒）——3月期間常用於稱謂冠狀病毒SARS-CoV-2。【相關報道】

4月：Covid-19、Lockdown、Social Distancing

Covid-19（2019新型冠狀病毒病）——本年度的新縮略詞，最初出現在世衛（WHO）的報告中，其使用率迅速超越Coronavirus。【相關報道】

Lockdown（活動限制、封城）——新冠病毒疫情下，各國實施一系列隔離措施，包括禁止聚會、限制活動人數等。【相關報道】

Social Distancing（社交距離）——各國實施一系列遏止新冠病毒疫情的隔離措施。【相關報道】

5月：Reopening

Reopening（重開）——隨着新冠病毒疫情稍緩，各地部分商店、公司等重新開放營業。【相關報道】

6月：Black Lives Matter

Black Lives Matter（黑人的命也是命）——美國黑人男子弗洛伊德（George Floyd）被白人警員膝跪壓頸8分46秒，其後不治。事件觸發全美國反種族歧視和反警暴示威，示威隨後更蔓延至全球多國。【相關報道】

7月：Cancel Culture、BIPOC

· Cancel Culture（抵制文化）——形容名人言行不當，受群眾抵制的現象。

· BIPOC（黑人、原住民、有色人種）——黑人（black）、原住民（indigenous）和其他有色人種（people of colour）的縮略詞。

8月：Mail-in、Belarusian

· Mail-in（郵寄）——2020年美國總統大選令全球關注，在政治動盪及新冠病毒疫情夾擊下，美國選民可選擇以郵寄投票的方式投票。【相關報道】

· Belarusian（白俄羅斯的、白俄羅斯人的）——白俄羅斯總統盧卡申科在選舉中取得壓倒性近八成選票第五度連任，國內逾20城鎮出現自蘇聯解體後、建國以來最大規模示威。【相關報道】

9月：Moonshot

Moonshot（「登月行動」新冠病毒檢測計劃）——英國政府9月宣布準備推出全國新冠病毒檢測計劃，名為Operation Moonshot。

10月：Superspreader、Net Zero

· Superspreader（超級傳播者）——該詞彙在70年代已出現，今年因新冠病毒疫情令其使用率上升，10月出現美國白宮多宗新冠病毒確診個案，該詞使用率急升。【相關報道】

· Net Zero（淨零排放）——中國國家主席習近平9月在聯合國大會發言時宣布，中國碳排放將於2030年達到高峰，2060年實現碳中和，令該詞使用率上升。

牛津年度詞 昔日報道：

2019年：「氣候緊急狀態」成牛津字典年度詞

2018年：牛津新趣字：要Me Time 喊Add Oil 拒Hangry

2017年：「Youthquake」成牛津字典年度詞

2016年：「後真相」成牛津年度詞語

2015年：笑到喊Emoji 膺牛津年度字