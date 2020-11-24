美國大選｜美總務署長知會拜登可展開權力交接工作 (08:31)

墨菲在信中稱，她是基於法律和現有事實作出獨立決定，從未受任何行政部門官員直接或間接施壓，包括白宮或總務署。

拜登團隊對墨菲的決定表示歡迎並回應稱，總務署長確定拜登和副總統當選人賀錦麗是「明確勝選者」，為新任政府提供必要資源和支持，進行順利和平的權力交接。

拜登團隊表示歡迎並回應稱，總務署長確定拜登和副總統當選人賀錦麗是「明確勝選者」，為新任政府提供必要資源和支持，進行順利和平的權力交接。

聲明表示，墨菲的決定是必要一步，以開始應對美國面臨的挑戰，包括控制新型冠狀病毒疫情和令經濟重上軌道，又形容其決定是「最終行政行動」，正式啟動與聯邦機構交接。

拜登對手、大選受挫的現任總統特朗普則在Twitter發文稱，墨菲受到「騷擾、威脅和虐待」；為了美國的最大利益，自己建議墨菲與她的團隊「做需要做的事」，又稱自己團隊的大選訴訟會繼續。

（路透社/法新社/衛報）

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