美國大選｜特朗普競選團隊威斯康星州兩縣提出重新點票 (09:00)

威斯康星州選舉委員會表示，特朗普競選團隊會支付3萬美元要求重新點票，兩個縣密爾沃基（Milwaukee）和Dane會重新點票。Dane的職員Scott McDonell表示，重新點票會在周五（20日）開始，並會在數天內完成。

根據現有點票結果，特朗普對手、總統當選人拜登在威州以超過兩萬票領先特朗普，拜登對特朗普的得票比率為49.5%比48.8%。

除了威斯康星州，特朗普團隊亦寄望能在喬治亞州重新點票後，推翻拜登領先特朗普1.4萬票的結果。喬治亞州的重新點票快將完成，拜登得票領先的優勢縮窄至逾1.2萬票，料周四（19日）會有正式結果。州務卿Brad Raffensperger稱，預期拜登在該州勝選的結果不太可能改變。

特朗普繼續在Twitter連續發文聲稱選舉受操控，共和黨監察員不被允許監票，做法違反憲法，又指摘密歇根州的投票人數遠比實際人口多，聲言自己勝出密歇根州，而相關帖文被Twitter標示為具爭議。

（路透社）

美國大選專題：link.mingpao.com/65635.htm