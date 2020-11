SpaceX龍飛船載4太空人升空　NASA開展民企飛船載人升空時代 (22:21)

4名太空人包括美國人霍普金斯(Michael Hopkins)、葛洛佛(Victor Glover)、華克(Shannon Walker),以及日籍太空人野口聰一。他們乘坐由「獵鷹九號」火箭搭載的載人龍飛船「堅韌號」(Resilience),於當地時間晚上7時27分從佛羅里達州甘迺迪太空中心升空。

SpaceX團隊稱,太空艙與第2節火箭分離,成功進入軌道,預料「堅韌號」將於美國時間周一(16日)晚上11時與國際太空站對接,4名太空人將會在太空站逗留6個月。

今次升空意義重大,因自從2011年美國穿梭機退役後,美國太空人只能坐俄羅斯的聯盟號飛船到太空站。

美國太空總署Twitter飛龍太空船升空片段

Resilience rises. 🚀



The Crew-1 mission has lifted off on a Falcon 9 rocket from @NASAKennedy at 7:27pm ET and is en route to the @Space_Station. #LaunchAmerica pic.twitter.com/5Q3uXSLvqt

