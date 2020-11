特朗普在不足兩小時後再度發文否認自己認輸,又再斥選舉「受操縱」,並重申「我們將會勝出」。他稱拜登「只是在假新聞媒體眼中勝出,我什麼也沒承認,我們還有很長的路要走」。

美國大選專題:link.mingpao.com/65635.htm

He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020