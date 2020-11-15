特朗普支持者華盛頓遊行集會　指摘選舉貪腐舞弊 (09:45)

特朗普則乘座駕到高爾夫球俱樂部打高爾夫球，車廂外有支持者歡呼，手持寫上「有史以來最好的總統」、「特朗普2020：保持美國偉大」的標語，特朗普向他們報以微笑。

從馬里蘭州巴爾的摩（Baltimore）前來參與遊行的Kris Napolitana向法新社表示，當查明所有的舞弊和欺詐後，相信特朗普會贏。來自邁亞密的Margarita Urtubey則稱，選舉太貪腐，特朗普獲得壓倒性勝利，來這裏遊行是為了「停止竊取選舉」，令其聲音被聽見。

極右組織「驕傲男孩」等亦在華盛頓的集會現身，安全部隊在場維持秩序，防止特朗普的支持者與最高法院外反對特朗普的示威者衝突。集會其間發生零星小型衝突，未有大型暴力衝突報告。華盛頓警方下午稱拘捕10人，其中4人涉違反槍械法例，一人涉襲擊警員。

（法新社）