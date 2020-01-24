Collins英語詞典年度字詞「封城」　語言顧問：不值得慶賀【附十大代表字詞名單】 (15:06)

《柯林斯英語詞典》將Lockdown定義為「對旅遊、社交互動及進入公共空間實施嚴格限制」。據統計，去年柯林斯蒐集的語言材料中，使用Lockdown的例子有4000項，而今年則增至25萬項，增幅高逾60倍。另外，年度十大代表字中，亦有6個與疫情有關包括coronavirus（冠狀病毒）、social distancing（社交距離）、self-isolate（自我隔離）、furlough（無薪假）和key worker（關鍵工作者）。

柯林斯語言顧問紐斯特德（Helen Newstead）稱，全球疫症大流行主宰2020年，封城措施影響民眾生活方式。隨着不少國家進入第二度封城，今年的代表字並不值得慶賀，但或可總結今年的日常。

《柯林斯英語詞典》2020年十大代表字詞名單：

．Lockdown（封城）：對旅遊、社交互動及進入公共空間實施嚴格限制

．BLM：「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）運動的簡稱，旨在對抗因種族因素而產生的暴力與壓迫

．Coronavirus（冠狀病毒）：含有遺傳物質RNA的病毒，可導致呼吸道傳染病，包括新型冠狀病毒肺炎等，因有外表如冠狀得名

．Furlough（無薪假）：暫時解僱員工的方式，一般是因為沒有足夠工作

．Key worker / Keyworker（關鍵工作者）：被視為對社會運作不可或缺的特定職業僱員，例如教師、警員、醫護人員、售貨員等

．Megxit：指英國哈里王子及妻子梅根今年1月宣布卸下高級王室人員身分，由梅根的英文名字Meghan及退出的英文exit組成

．Mukbang（吃播）：顯示拍攝者吃掉大量食物的影片或網上直播，深受觀眾歡迎

．Self-isolate（自我隔離）：懷疑感染傳染病者自行隔離

．Social distancing（社交距離）：與人保持一定距離，以防止疾病傳播

．TikToker（抖音客）：經常在影片分享平台TikTok發布影片的用戶

（衛報）