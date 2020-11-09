特朗普稱團隊「費城四季」開記招　實為園藝公司停車場淪笑柄 (22:36)

特朗普上周六（7日）宣布其律師團會在費城「四季」（Four Seasons）召開記者會，當大眾以為記者會是在費城四季酒店舉行時，原來實際地點是市郊一間性商店旁邊、名字相近的園藝公司停車場，成為笑柄。
特朗普上周六在Twitter宣布，其團隊當日早上11時將於「費城四季」召開律師記者會，惟在幾分鐘後刪帖。至早上9時45分他發新帖改稱：「今日在費城Four Seasons Total Landscaping舉行大型記者會，早上11時30分。」費城四季酒店也透過Twitter澄清，該酒店不會舉行特朗普記者會，「Four Seasons Total Landscaping」亦與該酒店無關。
「Four Seasons Total Landscaping」是位處費城市郊火葬場與性商店之間的一間園藝工程公司。特朗普的律師朱利亞尼當日在該店停車場空地指控選舉不公。特朗普的帖文成為笑柄，編劇伯恩斯坦（Zack Bornstein）在Twitter嘲笑說：「任我寫800年笑話，也寫不出特朗普預訂『四季』舉行大型記者會，其實是位處性商店和火葬場之間的四季園藝工程公司停車場。」
（衛報）
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