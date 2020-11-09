拜登勝選｜拜登賀錦麗開設政權交接網站　抗疫經濟復蘇列要務 (14:09)

在發表勝選演說後翌日，拜登和副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris）推出政權交接網站「更好地重建」（BuildBackBetter.com）和Twitter帳號@Transition46。交接網站列出4項要務：對抗新冠病毒疫情、經濟復蘇、種族平等和氣候變化。網站表示：「開始集合團隊，會從第一天起應對這些挑戰。」第一天指的是明年1月20日拜登宣誓成為美國總統的日子。

拜登擬於周一提出一個防疫任務小組名單，對抗這場造成美國超過23.7萬人死亡的疫情。路透社引述兩名知情者稱，小組將由3名聯合主席領導，分別是美國前醫務總監默西（Vivek Murthy）、美國食品及藥物管理局（FDA）前局長凱斯勒（David Kessler）和耶魯大學醫學院副教授努涅斯-史密斯（Marcella Nunez-Smith）。

另外，他亦醞釀推出多項行政命令，推翻特朗普的政策，包括讓美國重新加入對抗氣候暖化的《巴黎協定》、取消退出世界衛生組織（WHO）程序等。世衛總幹事譚德塞恭賀拜登獲勝，並稱世衛期望與新政府合作。美國有線新聞網絡（CNN）形容，拜登希望盡快將美國在外交上回復到奧巴馬任期末段般的狀況。

（路透社/CNN/中央社）

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