美國大選｜賀錦麗稱自己成首名女副總統　但不會是最後一人【短片】 (11:45)

美國民主黨總統候選人拜登成為總統當選人。拜登及副手賀錦麗於美國東岸時間上周六晚上8時許（即香港時間周日早上9時許）在特拉華州威爾明頓發表勝利演說。賀錦麗率先出場發言，她表示，自己是首名女副總統，但不會是最後一人。
賀錦麗對支持者說，他們為美國帶來新的一天，亦傳達清晰信息：「你們選擇了希望、團結、正直、科學及真理，你們選擇了拜登成為下任總統。」
成為歷來首名黑人、首名南亞裔兼首名女副總統當選人的賀錦麗，在演說中提及她的母親和其他種族的女性，稱女性一直以來為平等、自由和公義奮鬥和犧牲，過去逾一世紀，女性致力獲得和保護基本投票權，她們貫穿美國歷史，一直鋪路從而成就這一天。她又說，縱使黑人女性有時被忽視，但亦證實她們是民主的支柱。
55歲的賀錦麗同時擁有非裔及亞裔血統，父親為牙買加移民，母親為印度人，是美國首名獲主要政黨提名參加總統選舉的黑人女性。她將成為美國史上首名女副總統，成為美國權力最高的女性。
賀錦麗表示，現時要真正工作，要擊敗新型冠狀病毒疫情、拯救生命，並重振經濟、剷除司法制度和社會根深柢固的種族主義、對抗氣候危機，並且團結國家、治癒美國的靈魂，她形容眼前要走的路並不容易，但她和拜登已作好準備。
（CNN/ABC）
美國大選專題：link.mingpao.com/65635.htm
賀錦麗 相關報道：
美國大選 其他報道：
相關字詞﹕賀錦麗 勝利演說 美國大選 美國大選2020 美國大選結果 美國總統大選 美國總統大選2020 美國總統選舉 編輯推介