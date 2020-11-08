美國大選｜賀錦麗稱自己成首名女副總統　但不會是最後一人【短片】 (11:45)

賀錦麗對支持者說，他們為美國帶來新的一天，亦傳達清晰信息：「你們選擇了希望、團結、正直、科學及真理，你們選擇了拜登成為下任總統。」

成為歷來首名黑人、首名南亞裔兼首名女副總統當選人的賀錦麗，在演說中提及她的母親和其他種族的女性，稱女性一直以來為平等、自由和公義奮鬥和犧牲，過去逾一世紀，女性致力獲得和保護基本投票權，她們貫穿美國歷史，一直鋪路從而成就這一天。她又說，縱使黑人女性有時被忽視，但亦證實她們是民主的支柱。

55歲的賀錦麗同時擁有非裔及亞裔血統，父親為牙買加移民，母親為印度人，是美國首名獲主要政黨提名參加總統選舉的黑人女性。她將成為美國史上首名女副總統，成為美國權力最高的女性。

賀錦麗表示，現時要真正工作，要擊敗新型冠狀病毒疫情、拯救生命，並重振經濟、剷除司法制度和社會根深柢固的種族主義、對抗氣候危機，並且團結國家、治癒美國的靈魂，她形容眼前要走的路並不容易，但她和拜登已作好準備。

（CNN/ABC）

賀錦麗發表勝利演說

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