拜登勝選．知多啲｜一文睇清拜登宣誓就職前重要日子 (17:35)

11月3日：美國大選投票日，數以百萬計美國人在當日親身投票，或此前以缺席投票方式郵寄選票

11月4日至11月23日：郵寄選票的郵戳日期須為大選投票日11月3日或之前，但各州點票做法不一，許多州份容許點算在大選投票日後收到的選票

11月10日至12月11日：各州證實選舉結果

12月8日：根據《選舉計數法》，各州須在這一天之前完成點票及解決爭議，並決定贏得選舉人票的獲勝者，州長須準備確認書，列出勝選者及選舉人團名單

12月14日：538名選舉人團（electoral college）按大選日的投票結果進行投票，選出總統及副總統

12月23日：選舉人票（electoral votes）此前須抵達首都華盛頓特區，送交國會

2021年1月3日：新任眾議員和參議員宣誓就職，第117屆國會正式展開

1月6日：眾議員和參議員齊集眾議院，參議院主席（由現任副總統兼任）主持會議，讀出選舉人票，並由眾議院和參議院各委任兩人點票，參議院主席其後宣布結果

1月20日：新任總統及副總統宣誓就職

（CNN）

美國大選專題：link.mingpao.com/65635.htm

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