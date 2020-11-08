拜登勝選．知多啲｜一文睇清拜登宣誓就職前重要日子 (17:35)

美國民主黨總統候選人拜登於美國時間上周六（7日）跨過270張選舉人票當選門檻，成為總統當選人，但未正式就任總統，本報整理11日3日大選投票日及之後的時間線，讓讀者一文看清總統宣誓就職前的重要日子。
11月3日：美國大選投票日，數以百萬計美國人在當日親身投票，或此前以缺席投票方式郵寄選票
11月4日至11月23日：郵寄選票的郵戳日期須為大選投票日11月3日或之前，但各州點票做法不一，許多州份容許點算在大選投票日後收到的選票
11月10日至12月11日：各州證實選舉結果
12月8日：根據《選舉計數法》，各州須在這一天之前完成點票及解決爭議，並決定贏得選舉人票的獲勝者，州長須準備確認書，列出勝選者及選舉人團名單
12月14日：538名選舉人團（electoral college）按大選日的投票結果進行投票，選出總統及副總統
12月23日：選舉人票（electoral votes）此前須抵達首都華盛頓特區，送交國會
2021年1月3日：新任眾議員和參議員宣誓就職，第117屆國會正式展開
1月6日：眾議員和參議員齊集眾議院，參議院主席（由現任副總統兼任）主持會議，讀出選舉人票，並由眾議院和參議院各委任兩人點票，參議院主席其後宣布結果
1月20日：新任總統及副總統宣誓就職
（CNN）
美國大選專題：link.mingpao.com/65635.htm