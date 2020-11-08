美國大選｜拜登發表勝利演說　承諾謙卑團結國家【短片】 (10:11)

美國民主黨總統候選人拜登於美國時間上周六（7日）跨過270張選舉人票當選門檻，成為總統當選人。拜登於美國東岸時間上周六晚上8時許（即香港時間周日早上9時許）在家鄉特拉華州威爾明頓發表演說，宣布自己勝選，稱美國民眾給了他令人信服及顯然易見的勝利，他期望成為帶來團結的總統，謙卑團結國家，聲言現在是時候「癒合（heal）」美國。
拜登表示，自己獲7400萬人投票授權勝選，是美國總統大選歷史上最多人投票選出的總統，重申首要工作是抗疫，令新型冠狀病毒疫情得到控制。
他呼籲自己的支持者與對手、現任總統特朗普的支持者拋開嚴苛的言辭，將怒火降溫，讓雙方再次看見和聆聽對方，停止視對方為敵人。
拜登承諾，自己成為總統後不會分裂國家，而是團結國家，不會再分「紅州（共和黨州）」、「藍州（民主黨州）」。他又感謝妻子吉爾、家人、副手賀錦麗、競選團隊、所有義工和選舉工作人員。
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— Joe Biden (@JoeBiden) November 8, 2020
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