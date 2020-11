美國大選｜拜登發表勝利演說　承諾謙卑團結國家【短片】 (10:11)

拜登表示,自己獲7400萬人投票授權勝選,是美國總統大選歷史上最多人投票選出的總統,重申首要工作是抗疫,令新型冠狀病毒疫情得到控制。

他呼籲自己的支持者與對手、現任總統特朗普的支持者拋開嚴苛的言辭,將怒火降溫,讓雙方再次看見和聆聽對方,停止視對方為敵人。

拜登承諾,自己成為總統後不會分裂國家,而是團結國家,不會再分「紅州(共和黨州)」、「藍州(民主黨州)」。他又感謝妻子吉爾、家人、副手賀錦麗、競選團隊、所有義工和選舉工作人員。

A new day in America has come. Tune in as Vice President-Elect @KamalaHarris and I address the nation. https://t.co/d38F58DHu8

— Joe Biden (@JoeBiden) November 8, 2020