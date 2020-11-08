美國大選｜拜登78歲將成最年長總統　從政近50年家庭生活坎坷 (02:54)

拜登1942年生於賓夕法尼亞州，10歲時隨家人搬到後來長居的特拉華州，從政前做過公設辯護律師等法律工作，1972年當選特拉華州聯邦參議員，翌年以30歲之齡上任，是近代最年輕參議員之一，被視為民主黨溫和派。他曾5次連任參議員，在長達36年的參議員任期，他有份制定不少重要法案，如1994年的「防止對婦女施暴法」等，先後出任過司法委員會和外交委員會主席，但亦有過不少爭議。

拜登三度參選總統，1988年首次參選，因演說內容被指剽竊而退選；2008年他第二次參選，因選情欠佳而退出，他其後轉而支持當時的民主黨總統候選人奧巴馬，並獲對方邀請為競選拍檔，最終奧巴馬成功入主白宮，拜登於2009至2017年間出任副總統。今屆大選是拜登第三度參選。

惟他的家庭生活相對坎坷，1972年他當選參議員後數星期、仕途順遂之際，妻兒卻遇上車禍，妻子和1歲女兒喪生，兩名兒子生還。他1977年再婚，迎娶現任妻子吉爾。

拜登的長子博（Beau Biden）2007年成為特拉華州檢察總長，原考慮參選州長，卻在2015年因腦癌逝世，終年46歲，為拜登帶來沉重打擊。

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