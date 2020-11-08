美國大選｜拜登擊敗特朗普　承諾成為「代表所有美國人的總統」 (01:50)

【01:50更新】美國傳媒在香港時間周日（8日）凌晨約零時半，陸續判定民主黨總統候選人拜登在關鍵游離州賓夕法尼亞勝出，跨過270張選舉人票的取勝門檻，認可拜登成為總統當選人。拜登隨後在Twitter稱對獲國民選為總統感到榮幸，承諾會成為「代表所有美國人的總統」。拜登競選團隊稱，拜登將在美國東岸時間上周六（7日）晚上8時（即香港時間周日早上9時）在老家特拉華州威爾明頓發表演說。
拜登擊敗競逐連任的總統特朗普，意味特朗普將成為1992年老布殊以來首位未能連任的總統，但他拒絕認輸，並隨即發表聲明強調選戰「遠遠尚未結束」，指摘拜登「急於假裝成勝方」，又稱周一（9日）起會入稟法院興訟。
美聯社、《紐約時報》、《華盛頓郵報》、有線新聞網絡（CNN）和霍士新聞等美國主流傳媒，在美國東岸時間周六中午先後宣布，判定拜登已在賓夕法尼亞勝出，全取該州20張選舉人票，換言之他篤定取得多於270張選舉人票，足夠勝出今屆美國大選。CNN隨後引述拜登競選團隊職員稱，拜登入夜後會發表演說。
美聯社和《紐約時報》等在香港時間周日凌晨1時後，再判定內華達州（6張選舉人票）由拜登勝出。根據《紐約時報》，拜登目前手握279張選舉人票，特朗普有214票。
拜登隨即在Twitter回應，形容未來的工作會艱辛，但承諾會成為代表所有美國人的總統，對於美國人選擇他帶領國家感到榮幸。
特朗普則透過競選團隊發表聲明，質疑拜登過早稱勝，強調「這場選舉遠遠尚未結束」，又稱周一起會入稟法院興訟。
（綜合報道）
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