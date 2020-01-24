美國大選｜最少15萬選票「遲到」　恐影響投票結果　聯邦法院下令搜索有否漏處理選票 (14:36)

《華盛頓郵報》周四（5日）報道，由於有大量美國大選的郵寄選票，郵政署（USPS）承認有最少15萬張選票在周三（4日）選舉翌日，才送抵28個州份的點票中心，當中包括1.2萬張原要送達迄今5個尚未分勝負的州份，恐令有關選票未能趕及截票限期，或影響投票結果。聯邦法院法官下令郵政署徹底搜索郵政設施，確認是否有任何選票仍有待處理，以便及時送往相關州份點算。
郵政署承諾大部分一級郵件會在1至3個工作日內送出，但有關注郵寄投票組織估計，全國有8000至9000張選票在周日（11月1日）前寄出，惟至選舉日未能送達。專家估計，即使內華達州、賓夕法尼亞州及北卡羅萊納州接受有選舉日郵戳的選票在選舉日後送達，但部分選票仍可能遲到。
（華盛頓郵報）
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