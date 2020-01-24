美國大選｜最少15萬選票「遲到」　恐影響投票結果　聯邦法院下令搜索有否漏處理選票 (14:36)

郵政署承諾大部分一級郵件會在1至3個工作日內送出，但有關注郵寄投票組織估計，全國有8000至9000張選票在周日（11月1日）前寄出，惟至選舉日未能送達。專家估計，即使內華達州、賓夕法尼亞州及北卡羅萊納州接受有選舉日郵戳的選票在選舉日後送達，但部分選票仍可能遲到。

（華盛頓郵報）

美國大選 相關報道：

美國大選．分析｜沈旭暉：未來一月爭議恐難斷【短片】

拜登料重奪密歇根威斯康星 尚欠17票 特朗普5州打司法戰【附選舉人票形勢圖】

謠言四起 撐特示威者持槍圍點票站 兩派示威蔓延 選民：國家更撕裂

選情反映美國分裂 拜登或成「跛腳鴨」

白宮倘易主 無改「特朗普主義」留存

特朗普 相關報道：

特朗普：如計算合法選票可輕易勝出【短片】

美三大電視網絡中止特朗普講話直播 質疑涉選舉誠信指控欠證據【短片】

拜登 相關報道：

拜登籲支持者冷靜 稱點完票後會是勝利者