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美國大選｜美三大電視網絡中止特朗普講話直播　質疑涉選舉誠信指控欠證據【短片】 (10:59)

美國大選於當地時間周二（3日）舉行，至今勝負未分，競選連任總統的特朗普周四（5日）在白宮發表演說，質疑對手民主黨「竊取選舉」。《紐約時報》報道，美國三大電視網絡美國廣播公司（ABC）、哥倫比亞廣播公司（CBS）及全國廣播公司（NBC），在特朗普演說開始數分鐘後均中止直播，質疑其有關選舉誠信的指控沒有證據。

直播中止後，ABC主播David Muir向觀眾表示，有關特朗普講話內容「仍有很多東西要說明和查證」。NBC主播Lester Holt則稱，特朗普講話當中有多項錯誤陳述，包括質疑出現虛假選票，「現在未有證據證明這些事」。CBS主播則在特朗普講話開始後不久打斷直播，交由記者Nancy Cordes講解。NBC旗下MSNBC及CNBC同樣中止直播特朗普記者會，其中MSNBC在直播開始僅約35秒即中止。

美國有線新聞網絡（CNN）及霍士新聞（Fox News）雖繼續直播，但CNN記者Daniel Dale在Twitter發帖，稱自己看過特朗普自2016年以來的所有講話，「今次是當中最不誠實的一次發言」。

（紐約時報/The Verge）

CBS中斷直播特朗普講話片段

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