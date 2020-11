美國大選｜美三大電視網絡中止特朗普講話直播　質疑涉選舉誠信指控欠證據【短片】 (10:59)

直播中止後,ABC主播David Muir向觀眾表示,有關特朗普講話內容「仍有很多東西要說明和查證」。NBC主播Lester Holt則稱,特朗普講話當中有多項錯誤陳述,包括質疑出現虛假選票,「現在未有證據證明這些事」。CBS主播則在特朗普講話開始後不久打斷直播,交由記者Nancy Cordes講解。NBC旗下MSNBC及CNBC同樣中止直播特朗普記者會,其中MSNBC在直播開始僅約35秒即中止。

美國有線新聞網絡(CNN)及霍士新聞(Fox News)雖繼續直播,但CNN記者Daniel Dale在Twitter發帖,稱自己看過特朗普自2016年以來的所有講話,「今次是當中最不誠實的一次發言」。

CBS中斷直播特朗普講話片段

