美國大選｜美三大電視網絡中止特朗普講話直播　質疑涉選舉誠信指控欠證據【短片】 (10:59)

直播中止後，ABC主播David Muir向觀眾表示，有關特朗普講話內容「仍有很多東西要說明和查證」。NBC主播Lester Holt則稱，特朗普講話當中有多項錯誤陳述，包括質疑出現虛假選票，「現在未有證據證明這些事」。CBS主播則在特朗普講話開始後不久打斷直播，交由記者Nancy Cordes講解。NBC旗下MSNBC及CNBC同樣中止直播特朗普記者會，其中MSNBC在直播開始僅約35秒即中止。

美國有線新聞網絡（CNN）及霍士新聞（Fox News）雖繼續直播，但CNN記者Daniel Dale在Twitter發帖，稱自己看過特朗普自2016年以來的所有講話，「今次是當中最不誠實的一次發言」。

（紐約時報/The Verge）

CBS中斷直播特朗普講話片段

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美國大選專題：link.mingpao.com/65635.htm

FACT CHECK: Pres. Trump claimed that if the "legal" votes are counted in Georgia he wins, but that if "illegal" votes are counted Joe Biden wins. There is no indication of any substantive number of illegal votes, @nancycordes reports. pic.twitter.com/iro25eikMh — CBS Evening News (@CBSEveningNews) November 6, 2020

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