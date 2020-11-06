美國大選｜喬治亞密歇根停點票申訴遭駁回　特朗普陣營擬內華達州興訟 (11:55)

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特朗普競選團隊周三晚（4日）對喬治亞州查塔姆縣選舉委員會提出訴訟，指出有目擊者稱遲到的選票未妥善存放，宣稱有53張遲到的選票與準時送達的選票混在一起。喬治亞州高等法院法官巴斯（James Bass）表示，沒有證據顯示特朗普陣營所指的選票無效，亦沒有證據顯示塔姆縣選舉委員會無遵守法律。美國有線電視新聞網（CNN）報道，喬治亞州99%已點算選票的結果顯示，特朗普僅領先不到2000票。

密歇根州法官史蒂文斯（Cynthia Stephens）亦以證據不足為由，駁回特朗普競選團隊要求暫停點票工作的訴訟。

特朗普競選團隊表示，正計劃在內華達州提出聯邦訴訟，以阻止點算數以千計的「非法選票」，稱內華達州人口最多的克拉克郡（Clark County）有投票違規情況，其中包括非公民或已離世的人。

（THE HILL/CNBC/路透社）

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