拜登競選團隊透過發言人回應稱,特朗普上屆大選在威斯康星州以幾乎相同票數差距勝出時曾以「壓倒性勝利」(landslide)描述賽果,並曾形容要求重新點票之舉「糟糕」,諷刺特朗普如今卻要求重新點票。

發言人強調稱:「特朗普已輸掉威斯康星州,他正在輸掉密歇根州,他正輸掉總統選舉。換句話說,『反正事情就是這樣了』(It is what it is,此語有無可奈何之意味)。」

