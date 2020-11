美國大選專題:link.mingpao.com/65635.htm

拜登得票超越奧巴馬 成歷來總得票最高候選人

美國大選點票(不斷更新)

Tune in as I address the nation on the state of the race. https://t.co/00QtuYAiI7

— Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020