美國大選｜拜登得票超越奧巴馬　成歷來總得票最高候選人 (04:37)

NBC指出，如無意外共和黨的現任總統特朗普也將會超越奧巴馬的紀錄，但相信不可能反超拜登，只能屈居得票史上第二高的總統候選人。

NBC民調：拜登獲黑人男性支持度不及奧巴馬

儘管拜登曾是美國歷來首名黑人總統奧巴馬的副手，但由全國廣播公司（NBC）進行的票站出口民調顯示，黑人男性對拜登的支持度只有80%，比2016年希拉里的82%略低，支持度遠不及奧巴馬當選的兩次。

2012年奧巴馬連任成功的那一屆大選，黑人男性支持度的87%已比2008年時的95%低。換言之，黑人男性投給民主黨總統候選人的比例已是連續第三屆下跌。相比之下，黑人女性投給拜登的比例仍達91%，跌幅沒那麼明顯。

（NBC）

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