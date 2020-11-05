美國大選｜美聯社：拜登贏密歇根州【點票情況不斷更新】 (07:12)

最新選舉人票分佈

共和黨候選人 特朗普●214票

民主黨候選人 拜登●253票

【07:09】美聯社報道，拜登取得密歇根州16張選舉人票。

【07:05】由佛羅里達大學政治學者Michael McDonald創辦並營運的統計網站「美國選舉項目」（United States Elections Project）最新數字顯示，全美估計共有接近1.596億人投票，佔2.39億合資格選民的比率達66.7%，是有統計以來最高（此前最高是2012年的2.35億），比率也是1900年（73.2%）以來的新高。

【06:32】紐約時報及霍士新聞即時賽果更新顯示，拜登取得密歇根州16張選舉人票。倘若內華達州和亞利桑那州再如外界所料由目前在兩州領先的拜登勝出（目前《華爾街日報》和霍士新聞已判斷拜登勝出亞利桑那州），則拜登已取得270張選舉人票勝出大選。

《紐約時報》記者Jeremy Peters分析指出，拜登在密歇根州險勝的關鍵因素，是州內最大城市底特律的「極高投票人數」；上屆大選這地區的黑人投票率遜預期，導致希拉里意外輸掉密歇根州。

【06:23】紐約時報及霍士新聞即時賽果更新顯示，拜登取得密歇根州16張選舉人票。倘若內華達州再如外界所料由目前在兩州領先的拜登勝出，則拜登已取得270張選舉人票勝出大選。

【05:27】拜登：我們會是贏家

【05:16】特朗普競選經理Bill Stepien向美國傳媒宣稱，其陣營宣布在關鍵游離州之一的賓夕法尼亞勝選。美國主流傳媒暫時仍未定調誰人奪取賓夕法尼亞，特朗普在點票初段遙遙領前，但隨着郵寄點票加入計算，優勢明顯收窄。迄今已點算的83%預計總票數，特朗普只領前5.9個百分點，比約有75%預計總票數已點算時的雙位數字優勢大減。紐約時報更預測，按此走勢拜登甚至有望反勝。（霍士新聞/紐約時報）

【04:55】全國廣播公司（NBC）推算，特朗普在緬因州取得1張選舉人票，其餘3張選舉人票皆由拜登奪得。因今屆大選比以往有更大可能出現269張選舉人票平手的情況，故這張選舉人票受到額外注目。

緬因州是全美僅有兩個非勝者全取選舉人票的州份，全州4張選舉人票中，有2張是按州總得票分配，另外2張則按眾議院選區分配。

特朗普團隊入稟促密歇根州停點票

【03:25】特朗普團隊入稟密歇根州法院，要求停止點算選票，直至他們可在開票和點算過程獲得「有意義的監票途徑」（meaningful access）。密歇根州有16張選舉人票，點票結果尚未揭曉。

美聯社亦報道，拜登勝出威斯康星州。

【02:05】雖然威斯康星州未有最終官方點票結果，但特朗普競選經理Bill Stepien稱，有報告指威斯康星州數縣有違規情況，影響選舉合法性，因此將即時要求重新點票，但他未有提供細節。

【01:14】美國全國廣播公司（NBC）報道，拜登勝出威斯康星州，奪得10張選舉人票。

美國大選專題：link.mingpao.com/65635.htm

美國大選 點票情況：

關鍵游離州 拜登密歇根州得票率反超前特朗普 (2020-11-04 22:48)

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