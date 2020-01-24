美國大選｜特朗普Twitter稱領先州份「一個接一個消失」　帖文被標籤可能誤導 (00:27)

雙方的競選陣營周三上午各自對其候選人的選情表示樂觀，特朗普競選經理施特平（Bill Stepien）召開視像記者會時，稱「若點算所有合法選票，總統就會勝出」。他又稱預料威斯康星州選戰激烈，或成「重新點票的地區（recount territory）」，又稱最新的郵寄選票協助特朗普在內華達州的選情，亦對喬治亞和賓夕法尼亞州充滿信心。其陣營批評霍士新聞和美聯社稱拜登贏得亞利桑那州。

拜登競選經理奧馬利狄龍（Jennifer O'Malley Dillon）則表示，相信截至周三中午，他們正在「通向勝利的明確道路上」，預料拜登同日可取得達至逾270張選舉人票的優勢，又稱：「若特朗普如願以償，現在起不再點算選票，那麼拜登將成為美國下任總統。」她隨後再向美國傳媒宣布，拜登預期會「在今日某個時刻」向美國民眾發表演說。

（紐約時報/衛報/路透社）

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