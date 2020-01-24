美國大選｜特朗普Twitter稱領先州份「一個接一個消失」　帖文被標籤可能誤導 (00:27)

美國競逐連任的總統特朗普和民主黨總統候選人拜登之間的選戰拉鋸之際，特朗普周三（4日）上午在Twitter發文，稱自己前一晚「在多個關鍵州份穩固地領先」，但後來「因為點算了意外投入的選票，（優勢）一個接一個神奇地消失」，並聲稱情况「非常奇怪」。Twitter其後將帖文標籤為「部分或全部內容存在爭議，亦可能對選舉或其他公民程序造成誤導」。
雙方的競選陣營周三上午各自對其候選人的選情表示樂觀，特朗普競選經理施特平（Bill Stepien）召開視像記者會時，稱「若點算所有合法選票，總統就會勝出」。他又稱預料威斯康星州選戰激烈，或成「重新點票的地區（recount territory）」，又稱最新的郵寄選票協助特朗普在內華達州的選情，亦對喬治亞和賓夕法尼亞州充滿信心。其陣營批評霍士新聞和美聯社稱拜登贏得亞利桑那州。
拜登競選經理奧馬利狄龍（Jennifer O'Malley Dillon）則表示，相信截至周三中午，他們正在「通向勝利的明確道路上」，預料拜登同日可取得達至逾270張選舉人票的優勢，又稱：「若特朗普如願以償，現在起不再點算選票，那麼拜登將成為美國下任總統。」她隨後再向美國傳媒宣布，拜登預期會「在今日某個時刻」向美國民眾發表演說。
（紐約時報/衛報/路透社）
美國大選專題：link.mingpao.com/65635.htm
美國大選 點票情況：
特朗普 相關報道：
特朗普Twitter形容自己「大勝」 發帖15分鐘後被加上警告提示