美國大選．即時分析｜點票走勢特朗普佔上風　拜登反勝要靠「藍移效應」 (15:51)

但專家早前警告，由於今屆郵寄投票大增，點算程序恐滯後，所以初步結果料有利特朗普，可能會出現「紅色假象」，之後拜登有可能反勝，即所謂的「藍移效應」。據《紐時》報道，賓夕法尼亞、密歇根及威斯康星州仍有大量郵寄投票未點算，而當中已點算的逾半投給拜登。

佛州是特朗普取勝的重地，現他成功守住佛州和得州，若再加上2016年勝出的俄亥俄、喬治亞、北卡羅萊納、亞利桑那和艾奧瓦，只要再守住賓夕法尼亞或密歇根其一就可取勝。

（紐約時報）

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