美國大選．即時分析｜點票走勢特朗普佔上風　拜登反勝要靠「藍移效應」 (15:51)

按目前點票形勢，美國多個傳媒報道，特朗普在多個關鍵游離州佛羅里達、俄亥俄、艾奧瓦、得州勝出，《紐約時報》亦同時預計，特朗普在上屆所攻陷的民主黨「鐵鏽帶」威斯康星、賓夕法尼亞、密歇根州均領先，在關鍵游離州北卡羅萊納和喬治亞也佔優，反映其勝出機會大增。
但專家早前警告，由於今屆郵寄投票大增，點算程序恐滯後，所以初步結果料有利特朗普，可能會出現「紅色假象」，之後拜登有可能反勝，即所謂的「藍移效應」。據《紐時》報道，賓夕法尼亞、密歇根及威斯康星州仍有大量郵寄投票未點算，而當中已點算的逾半投給拜登。
佛州是特朗普取勝的重地，現他成功守住佛州和得州，若再加上2016年勝出的俄亥俄、喬治亞、北卡羅萊納、亞利桑那和艾奧瓦，只要再守住賓夕法尼亞或密歇根其一就可取勝。
（紐約時報）
美國大選‧即時分析
特朗普、拜登 相關報道
特朗普Twitter形容自己「大勝」 發帖15分鐘後被加上警告提示
參議院、眾議院戰況
知多啲：大選日同時舉行國會選舉 眾院全改選 參院改選三分一議席
美國大選‧知多啲
相關字詞﹕美國大選 特朗普 拜登 美國大選2020 美國總統大選 美國總統大選2020 美國總統選舉 美國大選結果 編輯推介