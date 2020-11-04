美國大選｜關鍵游離州 拜登密歇根州得票率反超前特朗普 (22:48)

美國大選於當地時間周二（3日）舉行，各州票站於晚上（本港時間4日早上）陸續關閉，隨即開始點票。現任總統特朗普和民主黨總統候選人拜登，須在538張選舉人票中取得270張以取勝。截至香港時間周三黃昏，尚有7個州未有結果，包括賓夕法尼亞、密歇根、北卡羅萊納州等游離州。11月5日不斷更新：美國大選點票情況
最新選舉人票分佈
特朗普●213票
拜登●238票
【22:20】《紐約時報》即時統計更新顯示，密歇根州已點算的90%選票，拜登以49.3%得票反超前49.1%得票的特朗普。該州有16張選舉人票。拜登若奪取這州勝選機會增加。
【18:22】美國多個傳媒報道，拜登取得緬因州4張選舉人票中的其中3票；特朗普取得蒙大拿州（3票）。
【13:40】美國傳媒報道，特朗普取得艾奧瓦州（6張），拜登奪夏威夷（4張）及明尼蘇達州（10張）。霍士新聞則預測特朗普取下得州（38張）。
【13:14】多個美國傳媒報道，特朗普奪得俄亥俄州（18張選舉人票），他上屆以8.1個百分點得票差距輕鬆取得該州。
霍士新聞預測，特朗普亦攻下最大游離州佛羅里達，取得該州29張選舉人票。特朗普上屆以1.2個百分點得票差距在該州勝出。
拜登則奪得亞利桑那州，獲得11張選舉人票，該州上屆由特朗普以3.5個百分點得票差距奪得。
【12:09】美國傳媒報道，拜登奪得民主黨鐵票倉加州（55張）、華盛頓州（12張）、俄勒岡州（7張）。特朗普奪愛達荷州（4張）。
【11:57】美國傳媒報道，拜登奪新罕布什爾州（4張），特朗普奪密蘇里州（10張）、猶他州（6張）。
【11:10】美聯社報道，特朗普取得堪薩斯州（6票）。
【10:43】法新社及美聯社報道，拜登取得伊利諾伊州（20票）及科羅拉多州（9票）。
【10:26】美國傳媒報道，拜登奪得康涅狄格州（7票）、羅得島（4票）。特朗普奪得亞拉巴馬州（9票）。
【10:05】美聯社報道，拜登奪得新墨西哥州（5票）、紐約州（29票）。
美國傳媒報道，特朗普奪得內布拉斯加州5票中的4票，拜登獲1票。特朗普另亦取得路易斯安那州（8票）、阿肯色州（6票）、密西西比州（6票）、南達科他州（3票）及北達科他州（3票）、懷俄明州（3票）。
【09:30】美國傳媒報道，拜登再奪特拉華州（3票）、哥倫比亞特區（3票）、馬里蘭（10票）、麻省（11票）、新澤西州（14票）。
特朗普再在俄克拉荷馬州勝出（7票）、田納西州（11票）。
【09:05】美聯社報道，特朗普取得南卡羅萊納州9張選舉人票。
【08:47】《衛報》報道，特朗普取得西弗吉尼亞州（5票），拜登則取得弗吉尼亞州（13票）。
【08:20】CNN引述票站調查預計，特朗普奪得印第安納州11張選舉人票，《衛報》稱特朗普贏得肯塔基州（8票），拜登贏得佛蒙特州（3票）。
最大游離州佛羅里達州票站關閉，該州有29張選舉人票。
【07:45】印第安納州及肯塔基州票站陸續關閉，點票開始。
（綜合報道）
美國大選專題：link.mingpao.com/65635.htm
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