美國大選｜特朗普拜登爭總統寶座　一文多面睇掌握選情【附相關連結】 (11:36)

全球關注的美國大選於當地時間周二（3日）舉行，明報即時新聞網整合今屆大選相關報道，包括競逐連任的美國總統特朗普、民主黨總統候選人拜登的簡介、政綱、專家分析、大選知識，以助了解大選戰況。
特朗普相關報道
．內政篇：特朗普入主白宮4年，爭議從未休止，加上新型冠狀病毒疫情重創美國經濟，成為他連任一大障礙。相關報道：在任4年爭議不斷 新冠肺炎疫情成連任障礙
．外交篇：特朗普在外交上打破不少傳統，其中中美貿易戰、與朝鮮領袖金正恩歷史性會面及阿拉伯國家建交等，都刻下歷史里程碑。相關報道：作風破格 「中國病毒」掛口 踏足朝鮮晤金正恩
．特朗普擁有美國大型綜合企業特朗普集團，業務涵蓋房地產、零售、傳媒等，因參與電視真人騷節目《飛黃騰達》而廣為人知，身家達25億美元。相關報道：特朗普簡介 業務涵蓋房地產零售 身家25億美元
．政綱：特朗普政綱 繼續「美國優先」
拜登相關報道
．今次是拜登第三度宣布參選總統，其競選拍檔賀錦麗同時擁有非裔及亞裔血統，成為美國主要政黨首個亞非裔副總統候選人。相關報道：拜登三度參選總統 伙賀錦麗逐鹿白宮
．從政之路：拜登曾是前總統奧巴馬的副手，從政47年間曾三度角逐總統候選人資格，從政經驗豐富。拜登家庭生活坎坷，其長子博（Beau）於2015年因腦癌逝世對他造成沉重打擊。相關報道：拜登從政47年 2015年遭受喪子打擊
．醜聞爭議：拜登歷年不時傳出醜聞，其中《紐約郵報》10月公開多封聲稱來自次子亨特（Hunter Biden）電腦的電郵，觸發「硬碟門」風波。相關報道：拜登屢傳性侵指控 次子「硬碟門」風波成焦點
．政綱：相關報道：拜登政綱：全面免費新冠病毒檢測 設投資基金助少數族裔
專家分析
．中美關係：美國約翰霍普金斯大學韋森費特政治經濟學教授孔誥烽認為，不論是特朗普連任還是拜登當選，中美格局都不會大變。香港中文大學社會科學院客席副教授沈旭暉則指出，中美關係已出現變化，意味「接觸政策」不再成功，不管誰人上台都會正視到這個問題。相關報道：中美關係生變 未來總統難迴避問題【短片】
．孔誥烽稱多項民調顯示拜登的勝算較大，但估計在「隱性支持者」，即「害羞選民」（shy voters）效應下，特朗普的最終得票可能會比民調預測高。相關報道：孔誥烽：「害羞選民」撐特朗普 惟翻盤不易【短片】
．沈旭暉預計選舉結果不會在一至兩天內有答案，除非出現壓倒性勝利的情況，選舉變數仍存在。相關報道：沈旭暉：美選情存變數 全球臨兩難抉擇【短片】
大選知多啲
．今屆大選圍繞投票安排的官司持續，分析預料投票後或會出現點票訴訟，亦有評論憂慮或會再現1876年大選危機。相關報道：點票或現訴訟 今屆恐成1876年大選翻版
．因應新冠肺炎疫情，今屆大選較多選民改用郵寄投票，特朗普多次對郵寄投票提出質疑，宣稱郵寄投票容易造假及舞弊。相關報道：郵寄投票惹爭議 截票時限影響大局
．「鐵鏽帶」與「太陽帶」被視為關鍵戰場。相關報道：鐵鏽帶特朗普形勢不利 太陽帶拉美人口多或有利拜登
．今屆大選除選出下任總統外，亦將改選國會參眾兩院議席。相關報道：大選日同時舉行國會選舉 眾院全改選 參院改選三分一議席
圖看世界
．背水一戰
．美國抉擇
美國大選專題：link.mingpao.com/65635.htm
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