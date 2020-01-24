美國大選．倒數1日｜特朗普否認若領先即搶先宣布勝選　強調須選舉日分勝負 (17:45)

此前不少觀察預期，在賓夕法尼亞等關鍵州份中，特朗普有望因較多支持者選擇在選舉日親身投票，而在點票初期獲優勢，但隨後數天郵寄投票點算結果陸續出爐後，特朗普可能反勝為敗。Axios引述3名消息人士報道稱，特朗普過去數周與心腹研究在選舉日於點票顯示他暫時有領先優勢時宣布獲勝，並宣稱如最終結果逆轉便反映民主黨以不法手段「竊取」勝利。其盟友預料，特朗普需在俄亥俄、佛羅里達、北卡羅萊納、得州、艾奧瓦、亞利桑那及喬治亞7州勝出或取得壓倒性優勢，才能提前稱勝。

特朗普周日在北卡州出席競選活動時否認報道內容，但認為不應容許在選舉日過後繼續收集選票，並質疑賓夕法尼亞等民主黨主政的關鍵游離州份，在點算郵寄選票時會出現舞弊與濫用選舉程序情况，其律師團隊將會在選舉日當晚介入，阻止更多選票湧入。民主黨總統候選人拜登則揚言，在選舉結果明朗化前絕不會讓特朗普搶先宣布獲勝。

（Axios/金融時報/CNN）

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